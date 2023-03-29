У Харкові комунальники прибирають Салтівку

Про хід робіт розповіли у районної філії КП «Харківблагоустрій».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», у Салтівському районі триває весняне прибирання. Робітники районної філії підприємства виконують низку необхідних робіт:
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що шість сотень заявок харків'ян виконали працівники тепломереж.
Комментариев: 0
Каверза сьогоднішнього дня – нестримність на язик, яка може обернутися проблемами. Щоб уникнути конфліктів, стежте за своїми словами, діями та навіть думками!
У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Щорічно 29 березня відзначають незвичайне свято - День самопізнання.
влажность:
давление:
ветер: