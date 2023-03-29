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29.03.2023  14:39   Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники прибирають Салтівку

Про хід робіт розповіли у районної філії КП «Харківблагоустрій».

Прибирають Салтівку комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», у Салтівському районі триває весняне прибирання. Робітники районної філії підприємства виконують низку необхідних робіт:

  • обкопують та обрізають зелені насадження,
  • фарбують об’єкти прибудинкового та вуличного благоустрою,
  • прибирають залишки осіннього листя.

Прибирають Салтівку комунальники Харкова

Прибирають Салтівку комунальники Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що шість сотень заявок харків'ян виконали працівники тепломереж.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, салтівка, харків, прибирання
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