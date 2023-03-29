Шість сотень заявок харків'ян виконали працівники тепломереж

Комунальники Харкова задовольняють заявки городян, які надходять зі служби 15-62 та колцентру.
Про це РЕДПОСТ повідомили у КП «Харківські теплові мережі».
За два попередніх дня працівники КП "Харківські теплові мережі" локалізували та усунули 29 дефектів на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання, закрили понад 600 заявок громадян, які надійшли через службу "1562" та кол-центр (341-41-40).
Відучора, з 17 години вечора припинилася дія графіків дискретного регулювання опалення, але працівники котелень ретельно стежать за гідравлічними режимами та температурою теплоносія, щоб не допускати перегріву у квартирах харків'ян.
На всіх філіях також тривають роботи з прибирання території, заміни транзитів, щоденні обходи у пошуках дефектів, ізоляція трубопроводів та встановлення автоматичних розповітрюівачів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади аварійно-відновлювальних робіт Холодногірського району КП «Харківводоканал» завершили комплекс ремонтно-відновлювальних заходів на водоводі діаметром 1400 мм у Динамічному провулку.
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