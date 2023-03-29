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29.03.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові невідомий побив чоловіка та забрав у нього телефон

29 березня під час патрулювання на вулиці Академіка Павлова, до правоохоронців звернувся громадянин та попрохав допомоги.

події
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Потерпілий розповів поліцейським, що його побив невідомий та відкрито заволодів мобільним телефоном.
 
Поліцейські зібрали всю наявну інформацію та розпочали пошук. Під час обстеження прилеглої території патрульні зупинили схожого за описом громадянина, якого згодом впізнав потерпілий. В розмові з правоохоронцями чоловік зізнався, що має з собою мобільний телефон, який належить потерпілому.
 
Для з'ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області сталася пожежа на території садового товариства.
 

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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