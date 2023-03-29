29.03.2023 13:58 Рита Парфенова

У які дні очікується затяжний магнітний шторм у квітні 2023 року

Майбутній квітень обіцяє бути непростим для метеозалежних людей. У них практично не буде часу, щоб прийти до тями через сильні затяжні бурі.

РЕДПОСТ розповідає метеопатам, коли саме чекати на затяжний шторм і як себе захистити в цей непростий період.

Точні дати затяжного магнітного шторму у квітні 2023 року

Перші магнітні бурі обрушаться на Землю на початку квітня. Так, першого числа очікуються незначні коливання із силою удару від 3 до 4 балів. А з 2 по 8 квітня будуть слабші геомагнітні коливання.



Другий затяжний період чекає на метеозалежних людей у період з 9 по 11 квітня 2023 року. Цими днями пік активності геомагнітних коливань досягне позначки 4 бали. Більше того, магнітна буря триматиметься на одному рівні.



Наступні потужні магнітні бурі впадуть на Землю в період з 21 по 27 квітня 2023 року. Протягом цілого тижня сила ударів коливатиметься від 3 до 4 балів. Спокійно видихнути метеопати матимуть змогу 25 квітня, оскільки у цей день сила активності геомагнітних ударів знизиться до 2 балів. Але вже надвечір погода помітно зіпсується і показник активності магнітної бурі почне різко зростати.



Легкі магнітні коливання будуть зафіксовані 12 квітня, з 14 по 16 число, 19 та 20 квітня, а також 29 та 30 числа. У ці дні метеопати зможуть трохи видихнути та насолодитися спокійними днями.

Як метеозалежним людям пережити складний період магнітних бур у квітні 2023 року

Регулярні фізичні вправи, а також помірний відпочинок допоможуть метеопатам зменшити стрес для організму та підтримати імунну систему. Також не зайвим стежитиме за своїм харчуванням. Бажано, щоб воно було правильним і не містило жирних та шкідливих продуктів.



Важливо уникати стресових ситуацій, оскільки вони негативно позначаться на вашому самопочутті. Краще знайти способи, які допоможуть вам розслабитися. Це може бути медитація чи йога.



Кімнату, в якій ви знаходитесь, треба якнайчастіше провітрювати. Крім цього, важливо підтримувати в ній комфортну температуру, щоб не було надто спекотно чи холодно. Зменшити вплив магнітних бур на організм допоможе вживання достатньої кількості води.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв прогноз магнітних бур на березень 2023 року.



