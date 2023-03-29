29.03.2023 14:02 Віталій Хінєвіч
Мешканка Харківської області добровільно обійняла посаду при окупантах
Співробітники Служби безпеки викрили під час стабілізаційних заходів у деокупованому Вовчанську на Харківщині ще одну поплічницю російських загарбників.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
За даними слідства, 65-річна місцева мешканка у липні минулого року добровільно зайняла посаду "и.о. начальника" в одному з незаконних органів окупаційної влади держави-агресора - "Отделении (Управлении) Пенсионного фонда Волчанского района Харьковской области".
«Цей незаконний територіальний підрозділ входив до структури так званого "Управления Пенсионного фонда Харьковской области", створеного за наказом гауляйтера окупаційної військово-цивільної адміністрації Харківської області.
На цій посаді колаборантка організовувала збір та облік відомостей про осіб, яким видавалася матеріальна допомога від окупантів, організовувала видачу українським пенсіонерам довідок-замінників замість втрачених або відсутніх пенсійних посвідчень, здійснювала набір нових співробітників до цього незаконного органу.
Про усі зібрані дані та проведену роботу зловмисниця звітувала до "военно-гражданской администрации" та до "Управления Пенсионного фонда" рашистів»,-повідомив Владислав Абдула.
За даними СБУ, незаконно зібрані персональні дані мешканців Вовчанського району могли бути використані окупантами для нав'язування їм у подальшому російського громадянства, а також для підготовки та проведення псевдореферендуму про приєднання до країни-агресора.
Після деокупації району колаборантка залишилася у місті, сподіваючись уникнути покарання. Втім, оперативники СБУ викрили її злочинну діяльність і затримали.
Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харківській області чоловік разом із окупантами проводив обшуки
та затримував українців.
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