29.03.2023 14:02 Віталій Хінєвіч

Мешканка Харківської області добровільно обійняла посаду при окупантах

Співробітники Служби безпеки викрили під час стабілізаційних заходів у деокупованому Вовчанську на Харківщині ще одну поплічницю російських загарбників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За даними слідства, 65-річна місцева мешканка у липні минулого року добровільно зайняла посаду "и.о. начальника" в одному з незаконних органів окупаційної влади держави-агресора - "Отделении (Управлении) Пенсионного фонда Волчанского района Харьковской области".

«Цей незаконний територіальний підрозділ входив до структури так званого "Управления Пенсионного фонда Харьковской области", створеного за наказом гауляйтера окупаційної військово-цивільної адміністрації Харківської області.

На цій посаді колаборантка організовувала збір та облік відомостей про осіб, яким видавалася матеріальна допомога від окупантів, організовувала видачу українським пенсіонерам довідок-замінників замість втрачених або відсутніх пенсійних посвідчень, здійснювала набір нових співробітників до цього незаконного органу.

Про усі зібрані дані та проведену роботу зловмисниця звітувала до "военно-гражданской администрации" та до "Управления Пенсионного фонда" рашистів»,-повідомив Владислав Абдула.

За даними СБУ, незаконно зібрані персональні дані мешканців Вовчанського району могли бути використані окупантами для нав'язування їм у подальшому російського громадянства, а також для підготовки та проведення псевдореферендуму про приєднання до країни-агресора.

Після деокупації району колаборантка залишилася у місті, сподіваючись уникнути покарання. Втім, оперативники СБУ викрили її злочинну діяльність і затримали.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік разом із окупантами проводив обшуки та затримував українців.



