В Ізюмі відкриється ще одне відділення Укрпошти

Нове відділення виконуватиме функції центрального і матиме в розпоряджені нові спеціалізовані автомобілі, які доставлятимуть посилки по території міста та навколишніх сел Ізюмського району.
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Каверза сьогоднішнього дня – нестримність на язик, яка може обернутися проблемами. Щоб уникнути конфліктів, стежте за своїми словами, діями та навіть думками!
У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Щорічно 29 березня відзначають незвичайне свято - День самопізнання.
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