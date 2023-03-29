29.03.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі відкриється ще одне відділення Укрпошти

Нове відділення виконуватиме функції центрального і матиме в розпоряджені нові спеціалізовані автомобілі, які доставлятимуть посилки по території міста та навколишніх сел Ізюмського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ізюмську міську раду.

Повідомляється, що відкриття чергового відділення Укрпошти планується на початку травня. Наразі в приміщенні триває поточний ремонт, який пов’язаний з відновленням будівлі після наслідків російської окупації.

Начальник Ізюмської міської військової адміністрації Валерій Марченко зазначив, що відкриття нового відділення Укрпошти в районі “Пісок” забезпечить місцевих мешканців можливістю отримувати та відправляти листи та посилки.

Зокрема, це стане важливим для пенсіонерів, які оплачують комунальні послуги через поштове відділення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Нова пошта представила оновлений «Сейф-сервіс».



