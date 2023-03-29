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29.03.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

Дергачівська громада попрощалася із захисником України

Олег Міцай, військовий 53-ї окремої механізованої бригади, героїчно загинув 22 березня у боях за захист нашої держави на Вугледарському напрямку.

Олег Міцай
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову Дергачівської громади Вячеслава Задоренка.
 
«Олег проживав у Дергачах з 1985 року. Чоловік провів свою юність та більшу частину життя у нашому місті. У 2014-2015 роках Олег проходив службу в зоні АТО, був нагороджений почесними медалями за високий професіоналізм під час виконання своїх обов'язків.
 
Після повномасштабного вторгнення російської армії Олег не міг стати осторонь захисту Батьківщини. Чоловік продовжив службу стрільцем-санітаром у Збройних силах України. На жаль, під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Водяне, він отримав поранення несумісні з життям», - повідомив Вячеслав Задоренко.
 
На момент гибелі Олегу Міцаю було 45 років, у нього залишались донька та мати.
 

Источник:   Вячеслав Задоренко
 Тэги:  харків, некролог
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