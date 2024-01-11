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11.01.2024  08:36   

Наслідки ракетних ударів по Харкову 10 січня 2024 року (фото)

10 січня близько 22:30 у Харкові зафіксовано два влучання по готелю в Київському районі.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, внаслідок обстрілу частково пошкоджена будівля готелю. На місці прильоту розпочалася пожежа. На парковці горіли автомобілі.

Крім готелю постраждали житлові будинки - один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство.

На даний час 11 людей постраждали, серед яких 37-річний журналіст турецького видання Anadolu. Дев'ятьох доставили до лікарень, двом постраждалим надали допомогу на місці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, ввечері 10 січня військові рф завдали два ракетних удари по цивільному об'єкту у Київському районі Харкова.

Фотогалерея

Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова Наслідкі ракетного удару по готелю у Київському районі Харкова
Тэги:  ракетнийй удар, харків
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