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11.01.2024  09:27   Рита Парфенова

Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову: прокуратура почала розслідування

10 січня о 22:30 ворог атакував цивільну інфраструктуру Київського району м. Харкова, внаслідок чого травмовано 13 осіб, серед них двоє іноземців.

ракетний удар по готелю у харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, внаслідок обстрілу дві ракети типу С-300 потрапили в готель, викликавши пожежу та часткову руйнацію будівлі. Шкоди також отримали автомобілі, підприємства та житлові будинки.
 
13 осіб були поранені, серед яких громадянка Туреччини та громадянин Грузії, обидва - журналісти турецького медіа. Зараз 10 осіб перебувають у лікарні, а трьом надано допомогу на місці.
 
Ракети, ймовірно, були випущені з території бєлгородської області рф. Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.
 
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Досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) розпочато за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 10 січня військові рф завдали два ракетних удари по цивільному об'єкту у Київському районі Харкова.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  прокуратура, ракетний удар, харків, агрессия россии
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