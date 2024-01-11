Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову: прокуратура почала розслідування

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, внаслідок обстрілу дві ракети типу С-300 потрапили в готель, викликавши пожежу та часткову руйнацію будівлі. Шкоди також отримали автомобілі, підприємства та житлові будинки.

13 осіб були поранені, серед яких громадянка Туреччини та громадянин Грузії, обидва - журналісти турецького медіа. Зараз 10 осіб перебувають у лікарні, а трьом надано допомогу на місці.

Ракети, ймовірно, були випущені з території бєлгородської області рф. Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

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Досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) розпочато за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова.