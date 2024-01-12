12.01.2024 07:30 Рита Парфенова

12 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День українського політв'язня відзначається в Україні щороку 12 січня на честь осіб, які були заарештовані через політичні переконання.

Традиція відзначення дня політв'язня запроваджена з 1975 з пропозиції В'ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму. Найстійкіші, найвмотивованіші українці приєднуються до щорічного одноденного голодування в підтримку політв'язнів, інші — проводять різноманітні тематичні заходи.



Причиною відзначення спочатку були репресії радянського тоталітаризму проти української інтелігенції, а зараз російський режим, що розгорнув терор проти українців – перевершивши радянський тоталітаризм.

Прикмети дня

За народним календарем сьогодні відзначається Анісін день, інші назви: Шлуночниця, Порізуха, Аніші зимові.



За давнім звичаєм в Анісін день різали свиней і варили трібуху, у тому числі шлунки. А перш ніж уживати нутрощі в їжу, їх використовували для ворожіння: вважалося, що якщо селезінка свині рівна і гладка, то зима буде сувора; якщо шлунок виявився порожнім — холод триватиме довго.



Існували кілька традиційних рецептів приготування шлунків (або, як їх ще називали, кендюхів). Наприклад, їх начиняли грудинкою, цибулею та сіллю, а потім смажили на вогні. Популярним був варений шлунок, також фарширований, але вже м'ясом з голови свині.



До речі, з народною прізвиськом Анісі пов'язане ще одне повір'я, яке дожило до наших днів. Вважається, що ця свята допомагає при хворобах шлунка.



Оскільки Анісьин день — це ще й розпал Свят, то традиції двох цих свят змішалися. Чоловіки влаштовували особливу забаву - полювання на кабана. У разі успіху, вепря несли до села на рогатинах, демонструючи всім мешканцям. Після цього дівчата приступали до приготування святкових страв.



Приготовлену їжу в цей день не солять, бо лихо в хату прийде.



Забороняється займатися рукоділлям та приймати подарунки від незнайомих людей.



Знайдена у цей день хустка на дорозі символізує про швидке наведення псування на людину.

Також цього дня

У 1628 р. на світ з'явився Шарль Перро, французький казкар, автор шедеврів «Кіт у чоботях», «Попелюшка» та «Синя борода».



1876 – народився Джек Лондон, американський письменник («Білий Ікло», «Поклик предків», «Морський вовк»).



1910 – юне подружжя з Китаю стало наймолодшими батьками в історії: батькові було 9 років, а матері – 8.



1936 – народився Раймонд Паулс, латиський композитор.



1949 – народився Харукі Муракамі, японський письменник та перекладач.



1970 - пасажирський авіалайнер "Боїнг-747" здійснив перший політ з Нью-Йорка до Лондона.



1985 – народився Артем Мілевський, білоруський та український футболіст, нападник.



1986 – народилася Джемма Артертон, британська актриса театру, кіно та телебачення.



1990 – народився Сергій Карякін, український шахіст. У віці 12 років і 211 днів став наймолодшим гросмейстером в історії, внесеним до Книги рекордів Гіннеса.



1998 – у Парижі було підписано протокол про заборону клонування людини.



2010 – На Гаїті стався землетрус, який забрав життя 222 570 людей.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна.

за Юліанським календарем: Анісія, Антон, Аріна, Данило, Ірина, Лев, Макар, Марія.