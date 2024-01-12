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12.01.2024  14:34   Дмитро Колонєй

У Харкові містянин торгував збоєю

Заарештовано чоловіка, який створив цілий арсенал зброї у Харкові.

Торгував зброєю містянин у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції,  чоловік продав покупцям
  • автомат з патронами,
  • близько 20 гранат,
  • запали до них,
  • міну направленої дії М-18,
  • чотири ручні протитанкові гранатомети,
  • майже кілограм пластиду.
Торгував зброєю містянин у Харкові
 
Під час обшуку в квартирі виявлено та вилучено 30 патронів калібру 5,45 мм.
 
Торгував зброєю містянин у Харкові
 
Наразі невідомо, звідки чоловік брав заборонені предмети. 
 
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Чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Торгував зброєю містянин у Харкові
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про оголошення підозри на Харківщині киянину, який торгував старовинною зброєю поштою.
 
Источник:   Міськрада
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