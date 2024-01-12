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12.01.2024  13:59   

У Харкові ремонтують пошкоджені обстрілами будинки

Стало відомо, де та що саме відновлюють комунальники у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Адміністрацію Холодногірського району, фахівці ремонтують внутрішні відкоси вікон у під’їздах житлових будинків на вул. Залізничній, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. 
 
Раніше пошкоджені вікна  замінили новими металопластиковими.
 
 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники продовжують звільняти вулиці від сніга та льоду.
 
Тэги:  ремонт, будинки, харків, обстріл, комунальники
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