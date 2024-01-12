12.01.2024 13:25

Артишок: користь делікатесного овочу для здоров’я людини

Артишоки - це привабливі зелені рослини, повні поживних речовин. Проте далеко не кожен знає, яку користь вони можуть принести організму.

А насправді вони є чудовим джерелом різних важливих нутрієнтів, зокрема вітамінів, мінералів, поживного білка та клітковини. І вчені довели, що їх екстракт є неймовірно корисним для здоров'я.

Зокрема такі корисні рослини містять значну кількість фолієвої кислоти, що неймовірно корисна для вагітних жінок, а також для здоров'я нервової системи та повноцінної роботи мозку.

Нестача цієї речовини може призводити до депресії та викликати проблеми з пам'яттю. Ще у складі артишоків є вітамін К, потрібний для правильного згортання крові, а також для формування кісткової тканини.

До того ж вони є джерелом вітаміну С, що діє як антиоксидант, який бореться зі старінням та сприяє підвищенню імунітету та виробництву колагену.

Переваги екстракту артишоку для здоров'я:

Регуляція артеріального тиску. Вживання такої речовини сприяє значному зниженню тиску при гіпертонії, а отже допомагає знизити вірогідність серцевого нападу та інсульту, що є поширеними та тяжкими наслідками цієї хвороби.

Підтримка здоров'я печінки. Як відомо, неалкогольна жирова хвороба печінки є найпоширенішим хронічним захворюванням цього органу. І вживання екстракту артишоку може відіграти певну роль у профілактиці такої проблеми зі здоров'ям. Він сприяє покращенню розмірів печінки та результатів аналізів крові (зокрема рівня маркерів печінки).

Покращення здоров'я серця. Артишоки можуть знижувати рівень загального холестерину та ліпопротеїнів низької щільності, що широко відомі як “поганий” холестерин. Тому їх вживання може відіграти важливу роль у профілактиці атеросклерозу, ішемічної хвороби серця та смертельно небезпечних тромбозів.

Підтримка здоров'я і функцій кишківника. Артишок містить значну кількість клітковини, що робить його неймовірно корисними для травлення. Він допомагає попередити закрепи та сприяє ефективній детоксикації організму. До того ж після потрапляння у кишківник він відіграє роль пробіотика — підтримує кількісний та якісний склад мікробіоти. Завдяки цьому артишоки впливають на імунітет організму та сприяють ендогенному виробленю корисних речовин, наприклад, деяких вітамінів та вітаміноподібних елементів.

Зміцнення імунітету. Імуностимулюючі властивості артишоків пояснюються не тільки їх впливом на мікробіом кишківника. Ці рослини також містять значну кількість антиоксидантів, що активують захисні реакції організму. До того ж у їх складі є багато поліфенолів, що здатні відновлювати пошкоджені клітини, важливі для повноцінної роботи імунітету та захисту від захворювань.

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Сьогодні екстракт із артишоків можна легко купити у вигляді біологічно активної добавки. Вона допоможе відчути усю користь цієї корисної речовини. До того ж БАДи містять концентровану витяжку, тому можуть дати відчутний результат вже після декількох прийомів.

Артишоки зазвичай добре переносяться та не викликають небажаних побічних ефектів. Лише іноді вони призводять до підвищеного газоутворення в кишківнику та розладів шлунку.

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