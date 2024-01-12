12.01.2024 13:11 Дмитро Колонєй

Загарбники жорстоко катували цивільних на Харківщині

Росгвардійцю з Комі оголошено підозру у злочинах на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, під час тимчасової окупації Дворічанської територіальної громади 30-річний співробітник 2 оперативного відділення 2 оперативного взводу 2 оперативної роти ОМОН «Зирянин» управління росгвардії Республіки Комі спільно з іншими працівниками органу та військовими країни-агресорки незаконно ув'язнювали та піддавали тортурам цивільних.

У селі Гряниківка Куп’янського району, вони без складання будь-яких процесуальних документів силою затримували українських громадян.

Під загрозою позбавлення життя потерпілих та їх рідних привозили до спеціально облаштованої катівні у будівлі кафе в селі Грушівка.

Катували, допитували українців, примушуючи змінювати проукраїнську позицію, надавати дані про інших проукраїнські налаштованих громадян, військовослужбовців, учасників АТО, правоохоронців тощо.

Жертвою окупантів став 42-річний цивільний місцевий мешканець, колишній учасник АТО.

23 березня 2022 року росгвардієць та ще 30 осіб солдатів РФ у будинку українця на очах у дружини

побили прикладом автомата по голові;

заклеїли скотчем руки;

обшукали домоволодіння;

надягнули пакет на голову та вивезли на мікроавтобусі до підвального приміщення катівні;

два дні місцевого мешканця без їжі та води незаконно утримували з мішком на голові та зі зв`язаними руками у приміщенні, яке не опалювалося;

30-річний підозрюваний особисто дерев’яною палкою, гумовою поліцейською дубинкою та металевою трубою бив потерпілого;

Допити роздягнутого до спідньої білизни та зв’язаного чоловіка проводили кожної години, з інтервалами, що виключали можливість чоловіка спати. еред проведенням кожного допиту його;

Таким чином зловмисник намагався дізнатися інформацію про імовірну співпрацю ув'язненого з військовими Збройних Сил України, перебування на службі в українських спецпідрозділах, про місця дислокації українських військових.

Російському поліцейському повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та вчиненні інших порушень законів та звичаїв війни.