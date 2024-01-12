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12.01.2024  13:11   Дмитро Колонєй

Загарбники жорстоко катували цивільних на Харківщині

Росгвардійцю з Комі оголошено підозру у злочинах на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, під час тимчасової окупації Дворічанської територіальної громади 30-річний співробітник 2 оперативного відділення 2 оперативного взводу 2 оперативної роти ОМОН «Зирянин» управління росгвардії Республіки Комі спільно з іншими працівниками органу та військовими країни-агресорки незаконно ув'язнювали та піддавали тортурам цивільних. 
 
  • У селі Гряниківка Куп’янського району, вони без складання будь-яких процесуальних документів силою затримували українських громадян.
  • Під загрозою позбавлення життя потерпілих та їх рідних привозили до спеціально облаштованої катівні у будівлі кафе в селі Грушівка.
  • Катували, допитували українців, примушуючи змінювати проукраїнську позицію, надавати дані про інших проукраїнські налаштованих громадян, військовослужбовців, учасників АТО, правоохоронців тощо.
 
Жертвою окупантів став 42-річний цивільний місцевий мешканець, колишній учасник АТО.
23 березня 2022 року росгвардієць та ще 30 осіб солдатів  РФ у будинку українця на очах у дружини
  • побили прикладом автомата по голові;
  • заклеїли скотчем руки;
  • обшукали домоволодіння;
  • надягнули пакет на голову та вивезли на мікроавтобусі до підвального приміщення катівні;
  • два дні місцевого мешканця без їжі та води незаконно утримували з мішком на голові та зі зв`язаними руками у приміщенні, яке не опалювалося;
  • 30-річний підозрюваний особисто дерев’яною палкою, гумовою поліцейською дубинкою та металевою трубою бив потерпілого;
  • Допити роздягнутого до спідньої білизни та зв’язаного чоловіка проводили кожної години, з інтервалами, що виключали можливість чоловіка спати. еред проведенням кожного допиту його;
  • Таким чином зловмисник намагався дізнатися інформацію про імовірну співпрацю ув'язненого з військовими Збройних Сил України, перебування на службі в українських спецпідрозділах, про місця дислокації українських військових. 
Російському поліцейському повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та вчиненні інших порушень законів та звичаїв війни.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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