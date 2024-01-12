12.01.2024 12:32 Дмитро Колонєй

У Харкові визначилися стипендіати Харківського міського голови «Обдарованість»

Урочистий засхід пройшов у Салтівському районі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Салтівському районі відбулось урочисте вручення сертифікатів на отримання стипендії Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді.

Голова райадміністрації Олексій Топчій привітав стипендіатів, вручив їм сертифікати та солодкі подарунки від міського голови.

Також у зустрічі взяли участь учні та випускники закладів середньої та позашкільної освіти, вихованці спортивних шкіл та гуртків, які у 2023 році стали переможцями престижних міжнародних та всеукраїнських конкурсів, їхні батьки. Для них виступили творчі колективи міста та заслужений артист України Володимир Козлов.