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12.01.2024  11:31   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники продовжують звільняти вулиці від сніга та льоду

Наскільки успішно працюють фахівці підприємства розповіли у харківському КП «Шляхрембуд».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», за попередню добу дорожники вивезли понад 410 куб. м снігу, льоду і ТПВ, а також використало понад 640 куб. м піщано-сольової суміші та понад 840 т солі.
 
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12 січня 2024 року на дорогах Харкова працюють 164 робітники та 105 одиниць спецтехніки підприємства.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, сніг, харків, дороги
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