Шанувальник «руського миру» постане перед судом у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, харків'янин, який виявився прихильником комуністичних ідей колишнього радянського союзу та поточної імперської російської ідеології, викладав записи на підтримку дій держави-агресорки.

Починаючи з квітня минулого року, чоловік розповсюджував заборонений в Україні контент у соціальній мережі "Одноклассники", в яких учасники так званої "СВО" представлялися визволителями українського народу.

Його публікації вихваляли президента рф, ширили наративи кремлівської пропаганди щодо так званої "денацифікації" українського народу і закликали "не протистояти добрим намірам росії та її армії".

Харківська обласна прокуратура склала та направила до суду обвинувальний акт проти харків'янина за поширення матеріалів, які виправдовують та схвалюють правомірність збройної агресії рф проти України, а також глорифікують її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Наразі чоловік отримає можливість висловити свої погляди в суді, справу буде слухати Дзержинський районний суд м. Харкова, а йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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