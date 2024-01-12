    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Шанувальник «руського миру» постане перед судом у Харкові
12.01.2024  10:52   Рита Парфенова

Шанувальник «руського миру» постане перед судом у Харкові

Ще один прихильник "руського миру" виставить свої переконання на судовий розгляд за публікацію антиукраїнського контенту.

колаборант

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, харків'янин, який виявився прихильником комуністичних ідей колишнього радянського союзу та поточної імперської російської ідеології, викладав записи на підтримку дій держави-агресорки.

Починаючи з квітня минулого року, чоловік розповсюджував заборонений в Україні контент у соціальній мережі "Одноклассники", в яких учасники так званої "СВО" представлялися визволителями українського народу.

Його публікації вихваляли президента рф, ширили наративи кремлівської пропаганди щодо так званої "денацифікації" українського народу і закликали "не протистояти добрим намірам росії та її армії".

Харківська обласна прокуратура склала та направила до суду обвинувальний акт проти харків'янина за поширення матеріалів, які виправдовують та схвалюють правомірність збройної агресії рф проти України, а також глорифікують її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Наразі чоловік отримає можливість висловити свої погляди в суді, справу буде слухати Дзержинський районний суд м. Харкова, а йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція оприлюднила фото колаборантів, які втекли одразу після звільнення з-під окупації Харківської області. Багато з них зараз переховуються в ЄС.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.01 Надзвичайні події Жительку Куп'янська обвинувачують у спільництві з окупантами 11.01 Надзвичайні події Розшукують та судитимуть мешканців Харківщини, які придушували протидію окупантам 11.01 Надзвичайні події Чиновниця з Харківщини засуджена за співпрацю з окупантами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 