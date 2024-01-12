    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Жительку Куп'янська обвинувачують у спільництві з окупантами
12.01.2024  10:12   Рита Парфенова

Жительку Куп'янська обвинувачують у спільництві з окупантами

Мешканці Куп’янська, яка працювала у незаконно створеному органі під час окупації, повідомили про підозру щодо колабораційної діяльності

колаборант

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, e період з липня по вересень 2022 року ця жінка обіймала посаду «спеціаліста сектора документаційного забезпечення управління праці і соціальної політики тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Її обов’язки включали формування списків працівників управління, підготовку проєктів наказів для надання посад співробітникам, обробку службової документації та підготовку офіційних документів для підпису виконуючому обов’язки начальника управління праці і соціальної політики.

11 січня цій зловмисниці була оголошена підозра відповідно до частини 2 статті 111-1 Кримінального кодексу України за здійснення колабораційної діяльності.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція оприлюднила фото колаборантів, які втекли одразу після звільнення з-під окупації Харківської області. Багато з них зараз переховуються в ЄС.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.01 Надзвичайні події Шанувальник «руського миру» постане перед судом у Харкові 11.01 Надзвичайні події Розшукують та судитимуть мешканців Харківщини, які придушували протидію окупантам 11.01 Надзвичайні події Чиновниця з Харківщини засуджена за співпрацю з окупантами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 