Жительку Куп'янська обвинувачують у спільництві з окупантами

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, e період з липня по вересень 2022 року ця жінка обіймала посаду «спеціаліста сектора документаційного забезпечення управління праці і соціальної політики тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Її обов’язки включали формування списків працівників управління, підготовку проєктів наказів для надання посад співробітникам, обробку службової документації та підготовку офіційних документів для підпису виконуючому обов’язки начальника управління праці і соціальної політики.

11 січня цій зловмисниці була оголошена підозра відповідно до частини 2 статті 111-1 Кримінального кодексу України за здійснення колабораційної діяльності.

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