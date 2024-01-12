США та Великобританія нанесли удар по єменським хуситам: що відомо

Збройні Сили Великобританії та США за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів та Бахрейну завдали ударів по еменським хуситам.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на РБК-Україна, це рішення підтримали уряди Данії, Німеччини, Нової Зеландії та Південної Кореї. За даними Al Arabia, в Ємені атаковано 10 об'єктів, які використовувалися для зберігання зброї та навчання хуситів.
Причиною нападу стали атаки єменських хуситів на цивільні судна у Червоному морі, які розпочалися у листопаді минулого року.
«Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет вперше в історії», – прокоментував ситацію президент США ДЖо Байден.
Прем'єр Великобританії Ріші Сунак обговорив у ході спеціальної наради та схвалив завдання авіаударів за позиціями хуситів у Ємені.
"Прем'єр-міністр заявив, що Великобританія продовжить вживати заходів для захисту свободи судноплавства та захисту життів на морі", - повідомили у парламенті.
Міністр оборони Великобританії виклав відео, на якому видно виліт одного з чотирьох "Тайфунів", які завдали високоточних ударів по двох військових об'єктах хуситів разом із силами США.
Також підготовку до удару виклав і ЦЕНТКОМ США.
Удари завдавалися одразу по кільком містам із застосуванням морського та авіаційного озброєння.
За інформацією телеканалу CNN, під атаку потрапили
Вісім країн, які підтримали рішення Великобританії та США, випустили спільну заяву.
"Вибухи були здійснені відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, відповідно до Статуту ООН", - написано у заяві.
Прем'єр Великобританії Ріші Сунак зазначив, що хусіти загрожували британським та іншим судам і порушували торгівлю. Через це зросла ціна на сировинні товари.
"Королівські ВПС завдали точкових ударів по військових об'єктах, що використовуються повстанцями-хуситами в Ємені. В останні місяці вони здійснили серію небезпечних і дестабілізуючих нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, погрожуючи британським та іншим міжнародним судам, що спричинило серйозні порушення життєво важливого торгівлі. призвело до зростання цін на сировинні товари", - сказав Сунак.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ударів у Ємені було завдано по ракетних об'єктах та радарах хуситів. Голова Пентагону керував спецоперацією із лікарні.
"Сьогоднішні удари були завдані об'єктами, пов'язаними з безпілотними літальними апаратами хуситів, балістичними та крилатими ракетами, а також береговими радарами та засобами повітряного спостереження", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Президент США Джо Байден сказав, що ці удари по хуситах – відповідь на їхні безпрецедентні атаки на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи застосування протикорабельних балістичних ракет.
"Ці атаки поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю та свободу судноплавства. Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство, екіпажі з понад 20 країн зазнавали загроз або були взяті в заручники під час актів піратства", - сказав Байден.
Хусити - це угрупування шиїтів, створене в 90-х роках для боротьби з корумпованим урядом Ємену. Вони отримали свою назву від засновника Хусейна аль-Хусі.
Хусити вважають себе частиною "осі опору" Ізраїлю, США та всьому Заходу, яку очолює Іран.
Комментариев: 0
Рецепт сьогоднішнього дня: більше позитивних думок та емоцій, відпочинку, розслаблення та спілкування з друзями.
Похмурий ранок у Харкові повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Уночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
День українського політв'язня відзначається в Україні щороку 12 січня на честь осіб, які були заарештовані через політичні переконання.
влажность:
давление:
ветер: