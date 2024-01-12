12.01.2024 09:29 Рита Парфенова

США та Великобританія нанесли удар по єменським хуситам: що відомо

Збройні Сили Великобританії та США за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів та Бахрейну завдали ударів по еменським хуситам.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на РБК-Україна, це рішення підтримали уряди Данії, Німеччини, Нової Зеландії та Південної Кореї. За даними Al Arabia, в Ємені атаковано 10 об'єктів, які використовувалися для зберігання зброї та навчання хуситів.



Причиною нападу стали атаки єменських хуситів на цивільні судна у Червоному морі, які розпочалися у листопаді минулого року.



«Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет вперше в історії», – прокоментував ситацію президент США ДЖо Байден.



Прем'єр Великобританії Ріші Сунак обговорив у ході спеціальної наради та схвалив завдання авіаударів за позиціями хуситів у Ємені.



"Прем'єр-міністр заявив, що Великобританія продовжить вживати заходів для захисту свободи судноплавства та захисту життів на морі", - повідомили у парламенті.



Міністр оборони Великобританії виклав відео, на якому видно виліт одного з чотирьох "Тайфунів", які завдали високоточних ударів по двох військових об'єктах хуситів разом із силами США.



Також підготовку до удару виклав і ЦЕНТКОМ США.

Удари завдавалися одразу по кільком містам із застосуванням морського та авіаційного озброєння.

За інформацією телеканалу CNN, під атаку потрапили

військова база Кахлан у провінції Саада;

авіабаза Аль-Дайламі до півночі від столиці Ємену Сани;

район аеропорту міста Худайда на Червоному морі;

аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному кутку Ємену;

аеродром міста Аббс.

Вісім країн, які підтримали рішення Великобританії та США, випустили спільну заяву.



"Вибухи були здійснені відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, відповідно до Статуту ООН", - написано у заяві.



Прем'єр Великобританії Ріші Сунак зазначив, що хусіти загрожували британським та іншим судам і порушували торгівлю. Через це зросла ціна на сировинні товари.



"Королівські ВПС завдали точкових ударів по військових об'єктах, що використовуються повстанцями-хуситами в Ємені. В останні місяці вони здійснили серію небезпечних і дестабілізуючих нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, погрожуючи британським та іншим міжнародним судам, що спричинило серйозні порушення життєво важливого торгівлі. призвело до зростання цін на сировинні товари", - сказав Сунак.



Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ударів у Ємені було завдано по ракетних об'єктах та радарах хуситів. Голова Пентагону керував спецоперацією із лікарні.



"Сьогоднішні удари були завдані об'єктами, пов'язаними з безпілотними літальними апаратами хуситів, балістичними та крилатими ракетами, а також береговими радарами та засобами повітряного спостереження", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.



Президент США Джо Байден сказав, що ці удари по хуситах – відповідь на їхні безпрецедентні атаки на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи застосування протикорабельних балістичних ракет.



"Ці атаки поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю та свободу судноплавства. Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство, екіпажі з понад 20 країн зазнавали загроз або були взяті в заручники під час актів піратства", - сказав Байден.

Хто такі хусити

Хусити - це угрупування шиїтів, створене в 90-х роках для боротьби з корумпованим урядом Ємену. Вони отримали свою назву від засновника Хусейна аль-Хусі.



Хусити вважають себе частиною "осі опору" Ізраїлю, США та всьому Заходу, яку очолює Іран.