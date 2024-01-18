18.01.2024 14:20 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 18 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 18 січня 2024 року радіаційний фон становить:

Харків - 13

Золочів - 11

Богодухів - 13

Коломак - 10

Великий Бурлук - 13

Печеніги - 12

Слобожанське - 14

Куп’янськ - 10

Красноград - 09

Лозова - 11

Ізюм -10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 17 січня 2024 року.