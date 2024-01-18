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18.01.2024  14:20   Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 18 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 18 січня 2024 року радіаційний фон становить:

  • Харків - 13
  • Золочів - 11
  • Богодухів - 13
  • Коломак - 10
  • Великий Бурлук - 13
  • Печеніги - 12
  • Слобожанське - 14
  • Куп’янськ - 10
  • Красноград - 09
  • Лозова - 11
  • Ізюм -10
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 17 січня 2024 року.

Тэги:  радіація, харків
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