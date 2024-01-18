    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині жінка слугувала окупантам, очоливши місцевий ліцей
18.01.2024  14:42   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка слугувала окупантам, очоливши місцевий ліцей

Слідчі повідомили мешканці Харківщини підозру у колабораційній діяльності.

Слугувала окупантам жінка, яка очолила місцевий ліцей: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час окупації села Лісна Стінка Купʼянського району місцева мешканка слугувала воргові:
  • погодилася обійняти посаду «виконуючої обов’язки директора комунального закладу “Лісностінківський ліцей» військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харьківської області» у Курилівській територіальній громаді. 
  • здійснювала загальне керівництво навчальним закладом,
  • вирішувала всі організаційні питання для забезпечення ліцею підручниками за російською програмою навчання,
  • призначала відповідальних осіб за проведення святкових днів та першого дзвоника 1 вересня 2022 року.
  • письмово листувалася з так званим «відділом освіти тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської области» з питань проведення медичного обстеження працівників, обстеження будівлі ліцею на предмет пошкоджень, виділення транспорту для підвезення дітей до навчального закладу, укомплектування ліцею засобами пожежної безпеки.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Жінці оголосили підозру у скоєнні злочину.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про двох  викритих колоборантів, які співпрацювали з окупантами у Харківській області.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.01 Надзвичайні події Мешканка передмістя Харкова закликала людей підтримувати окупантів 15.01 Надзвичайні події На Харківщині виявлено колаборантку, яка відповідала за перетин російських блокпостів 13.01 Надзвичайні події На Харківщині жінка закликала односельців підтримувати ворога
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 