18.01.2024 14:42 Дмитро Колонєй
На Харківщині жінка слугувала окупантам, очоливши місцевий ліцей
Слідчі повідомили мешканці Харківщини підозру у колабораційній діяльності.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, під час окупації села Лісна Стінка Купʼянського району місцева мешканка слугувала воргові:
-
погодилася обійняти посаду «виконуючої обов’язки директора комунального закладу “Лісностінківський ліцей» військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харьківської області» у Курилівській територіальній громаді.
-
здійснювала загальне керівництво навчальним закладом,
-
вирішувала всі організаційні питання для забезпечення ліцею підручниками за російською програмою навчання,
-
призначала відповідальних осіб за проведення святкових днів та першого дзвоника 1 вересня 2022 року.
-
письмово листувалася з так званим «відділом освіти тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської области» з питань проведення медичного обстеження працівників, обстеження будівлі ліцею на предмет пошкоджень, виділення транспорту для підвезення дітей до навчального закладу, укомплектування ліцею засобами пожежної безпеки.
Жінці оголосили підозру у скоєнні злочину.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0