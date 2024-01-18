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18.01.2024  14:55   Віталій Хінєвіч

У Чугуєві енергетики відновили світло після ракетного удару

Фахівці Чугуївського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відремонтували повітряну лінію, яка була пошкоджена внаслідок ракетного удару ввечері 17 січня, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Чугуївського РЕМ Андрій Семенов, наразі заживлені всі 60 споживачів, які були знеструмлені через обстріл.
 
"Було пошкоджено 150 метрів проводу. Наші фахівці виконали ремонт та заживили 54 побутових і 6 юридичних споживачів", - повідомив Андрій Семенов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова ліквідували аварію, яка виникла через ракетний удар по місту.
 
Тэги:  жкг, харків
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