18.01.2024 13:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік вдарив знайомого ножем і пішов спати

У стані алкогольного сп’яніння під час сварки зловмисник кілька разів вдарив потерпілого кухонним ножем.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

15 січня близько 13:00 до відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що до нього звернувся сусід, який розповів йому про те, що скоїв вбивство чоловіка.

На місці події правоохоронці з'ясували, що 61-річний чоловік знаходився за місцем мешкання потерпілого. Вони посварилися і зловмисник кілька разів вдарив знайомого кухонним ножем. Після цього нападник залишив пораненого в кімнаті та пішов спати. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram