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18.01.2024  13:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік вдарив знайомого ножем і пішов спати

У стані алкогольного сп’яніння під час сварки зловмисник кілька разів вдарив потерпілого кухонним ножем.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
15 січня близько 13:00 до відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що до нього звернувся сусід, який розповів йому про те, що скоїв вбивство чоловіка.
 
На місці події правоохоронці з'ясували, що 61-річний чоловік знаходився за місцем мешкання потерпілого. Вони посварилися і  зловмисник кілька разів вдарив знайомого кухонним ножем. Після цього нападник залишив пораненого в кімнаті та пішов спати. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.
 
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
 
Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.
 
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Тэги:  події, харків
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