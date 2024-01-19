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19.01.2024  11:45   Віталій Хінєвіч

Поліцейські Харківщини минулої доби опрацювали 1099 повідомлень

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 3230 транспортних засобів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 4 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
Працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро «Героїв Праці» виявили 25-річного чоловіка, який розшукувався Департаментом карного розшуку міста Києва. Повідомлено ініціатора розшуку. 
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми. Поліцейські викрили 3 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники допомогли бригаді швидкої дістатися місця виклику.
 
Тэги:  події, харків
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