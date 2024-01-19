Поліцейські Харківщини минулої доби опрацювали 1099 повідомлень

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 3230 транспортних засобів.
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Якщо взаємини з кимось переживають напружені моменти, цей період може призвести до подальшого ускладнення ситуації.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
Народні прикрети цього дня націлені на створення добробуту.
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