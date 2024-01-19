19.01.2024 10:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники допомогли бригаді швидкої дістатися місця виклику

На допомогу медикам було направлено відділення рятувальників 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини із селища Великий Бурлук на автомобілі підвищеної прохідності.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

19 січня о 6:37 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що біля села Горяне карета швидкої допомоги, прямуючи на виклик до пацієнта, застрягла на слизькій ділянці дороги і не могла зрушити з місця.

За допомогою буксирувального тросу рятувальники витягли своїм авто безпорадний медичний транспортний засіб на рівну ділянку дороги, аби він далі зміг продовжив рух до місця призначення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка.