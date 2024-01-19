19.01.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники проводять роботи з перекладки водоводу

Бригади комплексу «Харківводопостачання» розпочали заміну технічно зношеної ділянки водоводу діаметром 200 мм на перехресті вулиць Академіка Павлова та проспекту Ювілейного, що забезпечує водою мешканців Салтівського та Київського районів, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Микола Завада, на цій ділянці планується перекласти понад 150 метрів трубопроводу методом санації.

«На період виведення даного водоводу з експлуатації, абоненти отримують воду резервними лініями. В обновленні застосовуємо метод санації як єдино виправданий у цих умовах, адже трубопровід розташований під жвавим перехрестям. Закінчено підготовчі роботи, продовжуємо земляні та налагоджувальні з паяння труб та влаштування котлованів. Вже традиційно замінюємо аварійну ділянку мережі сучасними та надійними в експлуатації матеріалами. Весь обсяг заходів, у тому числі благоустрій території, плануємо завершити до кінця місяця», - зазначив Микола Завада.

За його словами, реконструкцію гілки водоводу проводять майстри ділянки з перекладання та санації водопровідних мереж, а також ремонтники служби зовнішніх водопровідних мереж Київського та Салтівського районів. Бригади забезпечені всією необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами для своєчасного виконання цього виробничого завдання.

«Під час відновлення та ревізії здійснимо монтаж оглядових колодязів, заміну перекриттів та інших основних комплектуючих водопровідної мережі. Після виконання робіт будуть проведені гідравлічні випробування, промивання та санітарна обробка водоводу. Надалі – покращиться якість води, що подається до будинків харків'ян, і скоротиться аварійність та пориви на водоводах у цьому районі», - підкреслив Микола Завада.

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