На місці ракетного удару в Харкові тривають відновлювальні роботи (фото)

У Харкові тривають роботи по ліквідації наслідків обстрілу Холодногірського району, що стався два дні тому.
Фото: РЕДПОСТ
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День, який здається зовсім непідходящим для романтики, може стати ідеальним для тих, хто готовий до конкретних кроків та незабутніх пропозицій.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці очікується дрібний сніг, удень - дрібний дощ, який до вечора піде ще сильніше.
18 січня святкують День технічного обслуговування.
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