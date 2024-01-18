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18.01.2024  17:16   

На місці ракетного удару в Харкові тривають відновлювальні роботи (фото)

У Харкові тривають роботи по ліквідації наслідків обстрілу Холодногірського району, що стався два дні тому.

Харків, обстріл
Фото: РЕДПОСТ

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Тэги:  агрессия россии, харків, обстріл, жкг
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