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18.01.2024  17:25   Рита Парфенова

Ігор Терехов провів перемовини з послом Німеччини

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером.


Фото: ХМР
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Під час зустрічі сторони обговорили перспективи розвитку Харкова та можливості подальшої ефективної співпраці між двома країнами. Ігор Терехов висловив подяку німецькому народу за виявлену солідарність з Україною під час повномасштабної війни та визначив Німеччину як лідера у допомозі, що надається Україні.
 
Мер міста також представив свої проєкти, над якими працює Харків. "Я дуже вдячний німецькому уряду і вашій країні в цілому за підтримку. Зараз нам треба залучити якомога більше інвесторів, аби відбудувати зруйновані будинки та обʼєкти критичної інфраструктури. Ми вже маємо довгострокові плани і готові робити конкретні кроки для їх реалізації", - зазначив Терехов.
 
Мартін Єґер підтвердив намір Німеччини продовжувати підтримку відновлення Харкова, а також активно розвивати партнерство між двома країнами.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов подякував усім харків’янам за сильний дух і незламність.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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