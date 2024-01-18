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18.01.2024  17:38   Дмитро Колонєй

Росія формує загони у Африку, залякуючи відправкою війною в Україну

РФ непокоїть її становище у Африці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, РФ формує загони найманців в Африку. Про це інформує ГУР МО України
 
  • Рекрутинг йде у РФ та на тимчасово окупованих територіях України, зокрема ― в тимчасово окупованому Криму.
  • Контракти на декілька років із місячною зарплатою, співмірною грошовому забезпеченню російських окупантів, які воюють проти України, пропонують підписувати військовим запасу окупаційної армії РФ.
  • Приваблюють наймангців можливістю уникнути участі у війні проти України, що передбачає високі ризики смерті.
  • Метою відправки відповідного контингенту Москва вбачає розширення свого впливу в Африці.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі ракети стали більш досконалими та небезпечними.

 

Тэги:  агрессия россии, мобілізація, африка
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