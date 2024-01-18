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18.01.2024  17:58   Рита Парфенова

Поліцейські Харкова здали кров для поранених військових

Правоохоронці Харкова приєдналися до донорського руху, демонструючи свою готовність допомагати пораненим військовим.

поліцейські Харкова здали кров для поранених військових

Як повідомляє РЕДПОСТ, співробітники Харківського РУП № 2 ГУНП пройшли реєстрацію та аналізи, після чого кожен віддав 450 мілілітрів крові на потреби "Обласного центру служби крові" у Харкові.

Серед учасників ініціативи були як ті, хто вперше прийшов до центру служби крові, так і працівники, які регулярно долучаються до акцій здачі крові.

Правоохоронці підкреслили, що донорство під час війни є важливим засобом допомоги пораненим воїнам. Щоденно потрібна донорська кров для забезпечення якісної медичної допомоги пораненим українським захисникам. Ініціатива поліцейських є важливим внеском у збільшення запасів крові та порятунок життів поранених.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що напередодні зимових свят 30 працівників КП «Харківводоканал» здали плазму крові для тяжкохворих малюків, які перебувають на лікуванні у Міській клінічній дитячій лікарні №16.
Тэги:  донор, харків
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