18.01.2024 17:58 Рита Парфенова

Поліцейські Харкова здали кров для поранених військових

Правоохоронці Харкова приєдналися до донорського руху, демонструючи свою готовність допомагати пораненим військовим.

Як повідомляє РЕДПОСТ, співробітники Харківського РУП № 2 ГУНП пройшли реєстрацію та аналізи, після чого кожен віддав 450 мілілітрів крові на потреби "Обласного центру служби крові" у Харкові.

Серед учасників ініціативи були як ті, хто вперше прийшов до центру служби крові, так і працівники, які регулярно долучаються до акцій здачі крові.

Правоохоронці підкреслили, що донорство під час війни є важливим засобом допомоги пораненим воїнам. Щоденно потрібна донорська кров для забезпечення якісної медичної допомоги пораненим українським захисникам. Ініціатива поліцейських є важливим внеском у збільшення запасів крові та порятунок життів поранених.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що напередодні зимових свят 30 працівників КП «Харківводоканал» здали плазму крові для тяжкохворих малюків, які перебувають на лікуванні у Міській клінічній дитячій лікарні №16.