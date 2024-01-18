поліцейські Харкова здали кров для поранених військових

Правоохоронці Харкова приєдналися до донорського руху, демонструючи свою готовність допомагати пораненим військовим.
Як повідомляє РЕДПОСТ, співробітники Харківського РУП № 2 ГУНП пройшли реєстрацію та аналізи, після чого кожен віддав 450 мілілітрів крові на потреби "Обласного центру служби крові" у Харкові.
Серед учасників ініціативи були як ті, хто вперше прийшов до центру служби крові, так і працівники, які регулярно долучаються до акцій здачі крові.
Правоохоронці підкреслили, що донорство під час війни є важливим засобом допомоги пораненим воїнам. Щоденно потрібна донорська кров для забезпечення якісної медичної допомоги пораненим українським захисникам. Ініціатива поліцейських є важливим внеском у збільшення запасів крові та порятунок життів поранених.
Комментариев: 0
День, який здається зовсім непідходящим для романтики, може стати ідеальним для тих, хто готовий до конкретних кроків та незабутніх пропозицій.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці очікується дрібний сніг, удень - дрібний дощ, який до вечора піде ще сильніше.
18 січня святкують День технічного обслуговування.
влажность:
давление:
ветер: