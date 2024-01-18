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18.01.2024  18:33   Рита Парфенова

Мешканець Харківщини віддав $9100 за «вояж» човном через кордон (фото)

На кордоні з Угорщиною затримані особи, які подорожували на гумовому човні

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України, 18 січня 2024 року прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із Угорщиною на гумовому човні.

Навколо третьої години ночі прикордонний наряд помітив рух невідомих осіб в напрямку кордону і вирушив на їх затримання. Усвідомивши, що їх помітили, правопорушники намагалися втекти.

Для зупинки зловмисників прикордонники вчинили кілька попереджувальних пострілів. Троє з затриманих є жителями Херсонщини, які за свою "вояж" без будь-яких гарантій заплатили переправникам по $5500. Четвертий чоловік, мешканець Харківщини, віддав $9100.

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення за статтею 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та статтею 185.10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України". Справи будуть передані до суду.

Наразі оперативники встановлюють осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

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Тэги:  ухилянт, харків
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