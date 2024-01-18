ЗСУ відбили 18 атак ворога на Харківщині

Протягом дня військові рф посилили штурм позицій Сил оборони на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
російські загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ, Миколаївка, Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 10 населених пунктів, зокрема:
Бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 18 січня 2024 року.
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