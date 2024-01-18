18.01.2024 18:57 Рита Парфенова

ЗСУ відбили 18 атак ворога на Харківщині

Протягом дня військові рф посилили штурм позицій Сил оборони на Куп'янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

російські загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ, Миколаївка, Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області.



Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 10 населених пунктів, зокрема:

Стогнії,

Уди,

Стариця,

Вовчанськ,

Бочкове,

Нестерне,

Дворічна,

Масютівка,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове.

Бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ;

на Слобожанському напрямку противник зберігає свою військову присутність у прикордонних районах. Також він активно проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території російської федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 18 січня 2024 року.