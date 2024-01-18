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18.01.2024  18:57   Рита Парфенова

ЗСУ відбили 18 атак ворога на Харківщині

Протягом дня військові рф посилили штурм позицій Сил оборони на Куп'янському напрямку.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

російські загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ, Миколаївка,  Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 10 населених пунктів, зокрема:

  • Стогнії,
  • Уди,
  • Стариця,
  • Вовчанськ,
  • Бочкове,
  • Нестерне,
  • Дворічна,
  • Масютівка,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Берестове.

Бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ;
  • на Слобожанському напрямку противник зберігає свою військову присутність у прикордонних районах. Також він активно проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території російської федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 18 січня 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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