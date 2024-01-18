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18.01.2024  19:46   Рита Парфенова

Збитки довкілля внаслідок ракетного удару по центральним готелям Харкова підрахували в екоінспекції

За попередньою оцінкою екологічних збитків, які виникли в результаті обстрілу готелів "Kharkiv Palace" та "Харків", загальна сума шкоди довкіллю становить понад 747 мільйонів гривень.

готель харків

Як повідомляє РЕДПОСТ, оцінка була проведена співробітниками Державної екологічної інспекції, які виїхали на місце події для огляду та фіксації наслідків екологічної катастрофи.

Зазначена сума збитків включає в себе вартість засмічення земельної ділянки площею 12 900 м² різними відходами, такими як скло, деревина, бетон, чорний та кольоровий метал.

Завдяки цій інформації, правоохоронні органи матимуть підстави для подальших дій в розслідуванні та визначенні відповідальності за цей події.

Представники Державної екологічної інспекції продовжують дотримання ситуації та оцінку екологічних наслідків цього події.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проходять роботи з демонтажу аварійних конструкцій готелю, в який влучила ракета окупантів.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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