18.01.2024 20:17 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Ми не будемо відключати комунальні послуги боржникам

Харківський міський голова Ігор Терехов прокоментував скасування мораторію на відключення комунальних послуг боржникам.



Фото: РЕДПОСТ

Міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив про рішення не відключати комунальні послуги боржникам, скасувавши відключення тепла, води та інших послуг, передає РЕДПОСТ.

Зазначивши важкі обставини через обстріли, мер вказав, що багато мешканців міста перебувають у скрутному фінансовому становищі та не мають можливості вчасно внести платежі за комунальні послуги.

За словами Ігоря Терехова, відключення від електропостачання буде обговорюватися з відповідними службами, а щодо тепла та води, вони залишаться надані незважаючи на наявність боргів.

Мер висловив непорозуміння стосовно відключення електропостачання у сучасних умовах, наголошуючи на неприпустимості позбавлення людей електроенергії в умовах військових дій.

Також було відзначено, що всі комунальні підприємства регулярно розраховуються за послуги електропостачання.

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