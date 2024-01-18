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18.01.2024  20:34   Рита Парфенова

У Харкові зникла 12-річна дівчина (фото)

У Харкові розшукують 12-річну Анну Саляхову.


Фото: ПРЗ "Мілена"

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", 18 січня 2024 року о восьмій годині ранку пішла з дому і по теперішній час не повернулася мешканка Харкова, 12-річня Анна Саляхова.

Дівчина мешкає на вулиці Роганській (р-н на розі вулиць Пастера та Роганської).

Зріст дівчини 145 см, худорлявої статури, русяве волосся, блакитні очі.

Була одягнена у чорну куртку довжиною до колін, білу шапку, чорні штани, чорні чоботи. При собі мала чорний рюкзак.

Прохання до всіх, хто знає, де знаходиться Анна Садяхова або бачив її, відгукнутися, зателефонувати за номерами 068 777-0-112 або 102.

У Харкові розшукують 12-річну Анну Саляхову.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукують зниклу безвісті 75-річну Валентину Третяк.

 

Тэги:  розшук, харків
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