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18.01.2024  21:17   Рита Парфенова

Наслідки обстрілу пункту невідкладної медичної допомоги у смт Борова (фото)

Проти ночі на 18 січня військові рф обстріляли медичний заклад у смт Борова.

Наслідки обстрілу пункту невідкладної медичної допомоги у смт Борова
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Зазначається, що пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, інфекційне відділення місцевої лікарні та модульний будинок на його території. Добре, що на цей раз обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілу пункту невідкладної медичної допомоги у смт Борова Наслідки обстрілу пункту невідкладної медичної допомоги у смт Борова

На місці події працювали вибухотехніки та слідчі, які провели розслідування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 січня приблизно о 00:20 російські військові обстріляли смт Борова Ізюмського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, лікарню та автомобілі швидкої допомоги. Попередньо, окупанти били по селищу з РСЗВ.

Наслідки обстрілу пункту невідкладної медичної допомоги у смт Борова

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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