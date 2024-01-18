Наслідки обстрілу пункту невідкладної медичної допомоги у смт Борова (фото)

Проти ночі на 18 січня військові рф обстріляли медичний заклад у смт Борова.
Зазначається, що пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, інфекційне відділення місцевої лікарні та модульний будинок на його території. Добре, що на цей раз обійшлося без постраждалих.
На місці події працювали вибухотехніки та слідчі, які провели розслідування.
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