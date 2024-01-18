18.01.2024 21:17 Рита Парфенова

Наслідки обстрілу пункту невідкладної медичної допомоги у смт Борова (фото)

Проти ночі на 18 січня військові рф обстріляли медичний заклад у смт Борова.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Зазначається, що пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, інфекційне відділення місцевої лікарні та модульний будинок на його території. Добре, що на цей раз обійшлося без постраждалих.

На місці події працювали вибухотехніки та слідчі, які провели розслідування.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 січня приблизно о 00:20 російські військові обстріляли смт Борова Ізюмського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, лікарню та автомобілі швидкої допомоги. Попередньо, окупанти били по селищу з РСЗВ.