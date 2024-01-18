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18.01.2024  21:46   Дмитро Колонєй

Готуємо брокколі з цвітною капустою у вершковому соусі під сиром

Вершковий соус повністю перетворює смак капусти, так що цю страву варто скуштувати навіть тим, хто не любить її у свіжому вигляді.

Як пише РЕДПОСТ, легка, корисна і ніжна брокколі у вершковому соусі припаде до смаку всім, хто стежить за своїм харчуванням. До того ж це ідеальна страва для швидкого приготування в духовці.
 

Брокколі з цвітною капустою у вершковому соусі під сиром

Продукти:

 

  • 400 г броколі,
  • 400 г цвітної капусти,
  • 500 мл молока або вершків,
  • спеції,
  • 1 ст. л. вершкового масла,
  • 150 м твердого сиру.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Розібрати броколі та цвітну капусту на суцвіття
  2. Приварити їх 5 хвилин в киплячій воді.
  3. Викласти в змащену вершковим маслом форму для запікання
  4. Залити молоком зі спеціями
  5. Посипати тертим сиром.
  6. Запікати блюдо в духовці 25-30 хвилин при 180 градусах.
 
Тэги:  рецепт, броколі, капуста, молоко, вершки, масло, сир
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