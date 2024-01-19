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19.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 січня

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.

дощ взимку

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 січня очікується хмарна погода. Вночі дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень часом дощ, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер вночі південний, 7–12 м/с; вдень північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 1–3° тепла, вдень 3–5° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо дощ пішов, то до кінця січня ще не раз будуть дощі.
  • Хмари посиніли – до заморозків.
  • За погодою цього дня прогнозували погоду на літо.
  • Якщо холодна, ясна погода – літо засушливим буде.
  • Похмура і сніжна – на рясний урожай.
  • Потепління 19 січня обіцяє багатий урожай хліба в цьому році.
  • Також на хороший врожай вказували сині хмари та сніг пластівцями.
  • Вночі видно багато зірок на небі – до хорошого врожаю ягід і великого приплоду у овець.
  • Вікна заледеніли – до хорошого врожаю меду на пасіках.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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