Прогноз погоди у Харкові на 19 січня

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
19 січня очікується хмарна погода. Вночі дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень часом дощ, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер вночі південний, 7–12 м/с; вдень північно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 1–3° тепла, вдень 3–5° тепла.
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Якщо взаємини з кимось переживають напружені моменти, цей період може призвести до подальшого ускладнення ситуації.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
Народні прикрети цього дня націлені на створення добробуту.
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