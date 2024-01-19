19.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 19 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Якщо взаємини з кимось переживають напружені моменти, цей період може призвести до подальшого ускладнення ситуації.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Під час спілкування оточуючим, Овен виявляє впертість та готовність стояти на своєму. З урахуванням підвищеної уразливості та емоційності, притаманних йому в цей день, не випадково, що може виникнути конфліктна ситуація. Астрологічнаа порада Овну – зберігати свої переконання при собі, а якщо вони вже висловлені, бути готовим до пошуку компромісу та навіть вибачення.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Для Тельця важливо, щоб усе навколо було в ідеальному стані: від душі і думок до робочого столу. Схильний до докладного спостереження, він ставить собі завдання забезпечити чистоту в оточуючому середовищі. Однак, помітно менше, ніж зазвичай, Тельця може вразити недосконалість інших: невдосконалені вчинки та слова оточуючих можуть викликати у нього негоду. Ймовірно, Телець буде важко стримати себе від бажання виразити свої думки прямо і висловити свою думку про це.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки здатні проникнути в суть речей, розбираючи будь-яке питання до атомів та молекул! Це може привести їх до нових, у тому числі й несподіваних висновків. Навіть на найпростіші повсякденні справи проникливі Близнюки мають шанс подивитися під новим кутом, знайшовши в них невидимі раніше нюанси. Ну а щодо людей навколо, то їм не позаздриш, – у них від Близнюків просто не існує таємниць!

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак може бути втягнутий у справу або розгляд, так чи інакше пов'язаний з грошима. Це може бути все, що завгодно – від розмови з начальством про зарплату до банальної сварки з приводу надто великих витрат. Зірки радять Раку не гарячкуватись у таких розмовах і уникати непотрібних деталей. Зберігайте спокій і зосередьтеся на фактах – образи та взаємні претензії можуть завести вас надто далеко.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У голосі Лева будуть раз у раз дзвеніти командирські нотки: він здатний гарячитися, доводячи оточуючим свою правоту. День наділяє Лева стовідсотковою впевненістю в тому, що він робить, тому небажання навколишніх допомагати йому буде прирівняне до саботажу. Щоб день не пройшов у безглуздих суперечках, Леву варто вгамувати свій запал і поменше тиснути на тих, хто з ним поруч. Зрештою, адже він не прес і не ковзанка, то чому б просто не домовитися?

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Хороший день для того, щоб внести ясність у стосунки з кимось – якщо, звичайно, така потреба Діви має. Те, про що Діва не наважувалася поговорити, питання, які вона соромилася поставити, – все це вона може зробити без побоювання. День схиляє Діву до того, щоб бути чесним, щирим і розуміючим співрозмовником. Це допоможе їй поговорити без претензій, до душі, навіть на найбільш делікатні теми.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Впевненість Терезів у якомусь питанні здатна дати збій. Те, в чому вони були переконані на всі сто відсотків, може раптом виявитися не таким, як вони думали, здавшись несподіваною стороною. Втім, можливо, Терези і самі переглянуть свою думку в якомусь питанні, помінявши його на протилежне. Іншими словами, Терезам слід бути готовим до змін, навіть якщо це «лише» зміни в їх голові.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде схильний досконально розбиратися в будь-якому, навіть найдрібнішому, питанні! Неясність у справах чи словах буде його дратувати, змушуючи Скорпіона вникати до того часу, поки йому залишиться білих плям. Це дозволить йому уникати помилок та каверз. Правда, навколишнім часом може здаватися, що Скорпіон знущається з них, – таку масу уточнюючих питань він здатний поставити!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець повинен вирішити, чого йому вже давно час позбутися у своєму житті, щоб звільнити місце для нового. Можливо, його тягнуть назад ідеї, що зжили себе, нездійсненні плани, вантаж нездійсненних зобов'язань, старі меблі або щось ще. Настав час перестати чіплятися за те, що нежиттєздатно! Можливо, Стрільцю доведеться попрощатися з якоюсь своєю ілюзією чи мрією, проте лише для того, щоб відкрити перед собою справжні перспективи!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг не буде схильний до компромісів. «Так» – означає «так», «ні» – означає «ні», решта від лукавого. Така безапеляційна спроба поділити світ на чорне та біле обов'язково зіткнеться із протидією оточуючих. День схиляє Козерога до підвищеної емоційності та правдолюбства, а тому будь-які його спроби з'ясувати стосунки закінчаться суперечкою. Щоб цього уникнути, Козерога слід позбутися ілюзії, що він може комусь щось довести – це точно не вийде.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки радять Водолію не поспішати з прийняттям будь-яких серйозних рішень – краще згаяти час на те, щоб зібрати «доказову базу». Швидше за все, Водолій чогось не передбачив чи не володіє усією інформацією. Щоб не наробити помилок, йому треба зібрати воєдино всі шматочки пазла: поговорити зі знаючими людьми, знайти відповіді на запитання, поритися у книгах, вивчити факти. Тільки після цього Водолій може сміливо кидатися у бій!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам, ймовірно, доведеться переглянути свою думку про якусь людину, подію або проблему. Вони можуть зробити це, навіть не бажаючи: просто ситуація підкине їм нові факти, на які доведеться рахуватися. Щоб це на весь день не вибило Риб із колії, зірки радять їм бути готовими до отримання несподіваної інформації та необхідності виявити гнучкість у якомусь питанні.