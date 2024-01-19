19.01.2024 07:30 Рита Парфенова

19 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Народні прикрети цього дня націлені на створення добробуту.





За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують памʼять християнського відлюдника і письменника Макарія Великого. «На Макарія крапель - навесні ранню вір», - говорить народна прикмета. А от якщо на Макарія хуртовина – то на всю масляну.



Здавна Макарів день вважали найкращим часом для початку нових справ. Особливо, якщо вони направлені на благо інших. Тому цього дня обов'язково ходили одне до одного в гості, носили лише одяг світлого кольору і говорили: "Все, що почнеться на Макарія, складеться добре".



За Юліанським календарем, 19 січня святкують Водохрещу, яку українці також називають Йордан або Богоявлення.

Народні прикмети

19 січня наші предки присвячували турботі про домашню худобу. Тварин мили, пригощали ласощами і домашнім хлібом, прибирали в хліві.



Також цього дня часто займалися оздоровленням, оскільки в другій половині січня наступав сезон хвороб. Для лікування пили відвари з цілющих трав і ягід, зібраних ще влітку: шипшини, ромашки, мати-й-мачухи, звіробою, материнки. Заварювали такі чаї на джерельній або святій воді, а для більшої користі додавали варення. Вважається, що гарячі напої в цей день додадуть здоров'я на весь рік.

Що не можна робити 19 січня

Не можна цього дня стигтися чи змінювати зачіску. Це принесе лише нещастя. Наші предки вірили, що стрижка може навіть "укоротити" віку.

Важливо стежити за своєю мовою і не використовувати лихі слова. Вони можуть притягнути до вашого життя хвороби.

Невдалі день для весілля, вінчання і сватання.

19 січня не можна полювати і рибалити.

Також цього дня

У 1736 народився Джеймс Уатт (Ватт), шотландський винахідник, який створив паровий двигун. Він також узвичаїв одиницю потужності – кінську силу. А пізніше на його честь було названо й іншу одиницю – ват.



1809 – народився Едгар Аллан По, американський поет, прозаїк, критик, тато детектива, творець жанру «новели жаху».



1825 – Езра Деггетт та його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування у бляшанках лосося, устриць та омарів.



1903 – пройшла перша велогонка «Тур де Франс», найпрестижніша і найпопулярніша сьогодні змагання у світі велоспорту.



1907 – у журналі Variety з'явилися перші рецензії на кінофільми. Першим фільмом, який отримав схвалення критиків, стала 7-хвилинна комедія «Чудовий медовий місяць». Другим став 13-хвилинний фільм «Життя ковбоя».



1839 – народився Поль Сезанн, французький художник-імпресіоніст.



1915 – парижанин Жорж Клод запатентував неонову рекламну вивіску.



1939 – Ернест Хаузен з Форт-Аткінсона (шт. Вісконсін) встановив непобитий досі рекорд з общипування курки - 4,4 секунди.



1943 – народилася Дженіс Джоплін, легендарна американська блюз-співачка.



1955 – президент США Ейзенхауер дозволив вперше показати по телебаченню (а також у кіножурналах новин) відзняту прес-конференцію. 33-хвилинну зустріч скоротили до 28 з половиною хвилин, щоб задовольняти вимоги телевізійників. Ось звідки й від кого пішло, мабуть, поняття "потім однаково виріжуть".



1963 – відбувся перший виступ гурту «Бітлз» на телебаченні.



1966 – Індіра Ганді стала третім прем'єр-міністром Індії.



1978 – у Німеччині випущений останній автомобіль «Фольксваген-жук».



2004 – на кінофестивалі Sundance Film Festival відбулася прем'єра фільму «Пила: Гра на виживання».



2006 – з космодрому Канаверал за допомогою ракети-носія Атлас-5 запущено американську автоматичну міжпланетну станцію New Horizons, призначену для дослідження Плутона.



2014 – у Києві на вулиці Грушевського розпочалося збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща).



2017 – в Україні офіційно з'явилося Суспільне мовлення: зареєстровано Національну громадську телерадіокомпанію України.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антоній, Арсеній, Євфимій, Євфрасія, Макарій, Марк, Мелетій, Микола, Петро, Сава, Феодор, Феодосія, Януарій.



за Юліанським календарем: Анастасія, Роман, Феофан.