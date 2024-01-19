На Куп’янському напрямку відбито 18 атак ворога

Якщо взаємини з кимось переживають напружені моменти, цей період може призвести до подальшого ускладнення ситуації.

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.