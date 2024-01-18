18.01.2024 16:55 Рита Парфенова

Піротехніки Харківщини знешкодили понад 200 вибухонебезпечних предметів за добу

Протягом тижня в Харківській області було знищено понад 1200 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент цивільного захисту Харківської ОВА, з 11 по 17 січня включно у Харківській області було проведено розмінування майже 54 гектари територі.

Протягом тижня вибухотехніки провели обстеження понад 6 кілометрів автодоріг, 45 гектарів сільгоспугідь і майже 5 кілометрів ліній електропередач. В результаті, електропостачання було відновлено для 121 абонента.

17 січня було розміновано майже 12 гектарів території та понад 10 гектарів сільськогосподарських угідь. Під час цього етапу піротехніки знищили 206 вибухонебезпечних предметів. За останню добу 54 абонентів були підключені до електромережі.

Надзвичайники нагадують: у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів: не наближайтеся, не торкайтеся. Негайно повідомляйте у службу 101, 102 або 112.

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