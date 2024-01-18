Міський притулок у Харкові знайшов сім'ї більше ніж тисячі тваринам

Як повідомляє РЕДПОСТ , інформацію надано представниками Комунального підприємства «Центр поводження з тваринами».

За звітний рік фахівці підприємства виконали понад 1,3 тис. стерилізацій для безпритульних котів та собак. Також було проведено безкоштовні чи пільгові операції для більше ніж 700 домашніх тварин, які належать малозабезпеченим мешканцям Харкова.

Важливим досягненням стало відновлення 48 майданчиків для вигулу та дресирування собак у місті, а також встановлення двох нових.

У 2023 році КП «Центр поводження з тваринами» розглянуло понад 150 звернень щодо порушення Правил утримання домашніх тварин. У результаті складено 46 адмінпротоколів, а понад 1,2 тис. тварин були зареєстровані в Єдиній міській базі.

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