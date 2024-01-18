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18.01.2024  16:27   Рита Парфенова

Міський притулок у Харкові знайшов сім'ї більше ніж тисячі тваринам

У 2023 році міський притулок для бездомних тварин в Харкові успішно забезпечив нові домівки для близько 1,2 тис. котів та собак, вдало передавши їх опікунам.

Центр поводження з тваринами Харків
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, інформацію надано представниками Комунального підприємства «Центр поводження з тваринами».

За звітний рік фахівці підприємства виконали понад 1,3 тис. стерилізацій для безпритульних котів та собак. Також було проведено безкоштовні чи пільгові операції для більше ніж 700 домашніх тварин, які належать малозабезпеченим мешканцям Харкова.

Важливим досягненням стало відновлення 48 майданчиків для вигулу та дресирування собак у місті, а також встановлення двох нових.

У 2023 році КП «Центр поводження з тваринами» розглянуло понад 150 звернень щодо порушення Правил утримання домашніх тварин. У результаті складено 46 адмінпротоколів, а понад 1,2 тис. тварин були зареєстровані в Єдиній міській базі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові собаки-безхатьки стали моделями для магазину одягу.
Тэги:  захист тварин, харків
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