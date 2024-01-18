18.01.2024 16:19 Дмитро Колонєй

Ворожі ракети стали більш досконалими та небезпечними - експерт ГУР

Російські ракети Х-101 відрізняються від тих, які використовували у 2022 році.

Як повідомляє РЕДПОСТ , представник ГУР МО України Вадим Скібіцький наголосив, що окупанти досить швидко вчаться, модернізують ракети та не переходитимуть в «глуху» оборону.

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«Крилаті ракети Х-101 - зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом, тепловими пастками, тощо», - сказав представник ГУР у межах дискусійної програми в Давосі.

«Ми маємо розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК, і щоб він давав продукцію, і ми маємо вживати, зокрема, і контрнаступальних заходів для того, щоб не допустити втрат територій. І досвід 2023 року нам це показав», - зазначив Вадим Скібіцький.