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18.01.2024  16:19   Дмитро Колонєй

Ворожі ракети стали більш досконалими та небезпечними - експерт ГУР

Російські ракети Х-101 відрізняються від тих, які використовували у 2022 році.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, представник ГУР МО України  Вадим Скібіцький наголосив, що окупанти досить швидко вчаться, модернізують ракети та не переходитимуть в «глуху» оборону.
 
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«Крилаті ракети Х-101 - зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом, тепловими пастками, тощо», - сказав представник ГУР у межах дискусійної програми в Давосі.
 
«Ми маємо розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК, і щоб він давав продукцію, і ми маємо вживати, зокрема, і контрнаступальних заходів для того, щоб не допустити втрат територій. І досвід 2023 року нам це показав», - зазначив Вадим Скібіцький.
 
Тэги:  агрессия россии, ракети
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