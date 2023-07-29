29.07.2023 16:42 Дмитро Колонєй

Окупанти активізували виробництво та модернізували крилаті ракети

Заграбники зосередилися на виробництві крилатої ракети повітряного базування – Х-101.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на The Economist, на думку представника дослідницького Центру, з- під Києва, полковника Миколи Данилюка, окупанти зараз зосередилися на виробництві своєї найефективнішої крилатої ракети повітряного базування – Х-101. Про це свідчать високі темпи використання даного озброєння. Х-101 здатна низько летіти, щоб уникнути виявлення і може десятки разів змінювати напрямок.

Аналіз збитих показав Також дійшли висновку, що окупанти модернізують свої ракети. Останні варіанти Х-101, на відміну від попередніх, вже мають три оптичних датчики.

Це змушує українських військових змінювати тактику боротьби з ворожими ракетами. Для прикладу, на початку війни вивчення оптичних головок самонаведення крилатих ракет морського базування “Калібр” дозволило Збройним Силами України створювати конусоподібні приманки, щоб обдурити їх.

“Не зважаючи на збільшення обсягів випуску ракет та їхню модернізацію, Росія не здатна досягнути ракетними ударами стратегічної переваги”, – підсумували в Центрі.