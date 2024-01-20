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20.01.2024  18:25   Віталій Хінєвіч

Випадок отруєння маринованими грибами зафіксували у Харкові

У місті Харків та області зареєстрований перший в поточному році випадок отруєння людини дикорослими грибами.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну установу "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".
 
Жінка, що мешкає у місті Харків вживала мариновані гриби, зібрані у лісі Зміївського району, ще у 2022 році.
 
Цього ж дня у хворої виникли симптоми отруєння: загальна слабкість, біль у шлунку, нудота, головний біль. Постраждала в стані середньої важкості госпіталізована до спеціалізованого закладу охорони здоров’я.
 
«Шановні громадяни, пам’ятайте: отруєння грибами краще попередити, ніж потім лікувати. Вкотре застерігаємо від збирання та споживання дикорослих грибів. У разі виникнення будь-яких симптомів отруєння, після їх вживання відразу звертайтесь за медичною допомогою»,- звернулися медики до людей.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники допомогли бригаді швидкої дістатися місця виклику.
 
Тэги:  харків, гриби
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