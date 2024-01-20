20.01.2024 17:15 Віталій Хінєвіч

Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

1103 повідомлення від мешканців Харківської області отримали працівники поліції минулої доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В ході відпрацювання території міста та області правоохоронці викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.

У Шевченківському районі Харкова працівники поліції викрили чоловіка у крадіжці кабелю зв’язку. У громадянина вилучили близько 10 метрів зрізаного кабелю. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Минулої доби на території Харківщини сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 12 громадян отримали травми.

Поліцейські викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

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