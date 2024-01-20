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20.01.2024  17:15   Віталій Хінєвіч

Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

1103 повідомлення від мешканців Харківської області отримали працівники поліції минулої доби.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході відпрацювання території міста та області правоохоронці викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.
 
У Шевченківському районі Харкова працівники поліції викрили чоловіка у крадіжці кабелю зв’язку. У громадянина вилучили близько 10 метрів зрізаного кабелю. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. 
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 12 громадян отримали травми.
 
Поліцейські викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.
 
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Тэги:  події, харків
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