20.01.2024 16:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині незаконно нарубали дерева: матеріальна шкода складає близько 300 тисяч гривень

У серпні 2022 року на території Нововодолазької селищної ради 68-річний житель міста Зміїв познайомився з двома невідомими, які займалися риболовлею, та запропонував їм провести «зачистку» дерев.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Зловмисник запевнив, що має в наявності всі необхідні документи та дозволи. Вони погодились.

Впевнившись, що за ними ніхто не спостерігає, зловмисники бензопилою зрізали 46 дерев породи «клен сироростучий». Під час завантаження деревини до автомобіля чоловіків помітили поліцейські.

19 січня слідчі спільно з працівниками Харківської окружної прокуратури в Харківській області повідомили 68-річному порушнику про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Наразі працівники поліції встановлюють усіх осіб, які причетні до скоєння злочину.

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