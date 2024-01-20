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20.01.2024  10:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині двоє чоловіків побили та пограбували людину

Зловмисники побили чоловіка та відібрали у нього куртку, ключі та 5 тисяч гривень.

 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
30 грудня 26 та 27-річні жителі міста Зміїв приїхали до свого знайомого в селище Безлюдівка. Проходячи по одній з вулиць, вони підійшли до компанії чоловіків та запропонували разом вживати алкоголь. 46-річний потерпілий пішов до магазину, а інші чоловіки розійшлися. 
 
Підозрювані вирішили скористатися нагодою та поліпшити своє матеріальне становище. Дочекавшись, коли чоловік до них повернувся, зловмисники почали бити його до тих пір, поки той не втратив свідомість. Після чого зняли з потерпілого куртку,  в якій знаходились ключі та грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень.
 
За словами начальника відділу поліції Олександра Горбачова, в результаті оперативно-розшукових заходів 5 січня працівники поліції викрили у скоєнні злочину двох чоловіків, які неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності та наразі мають не погашену судимість за майновий злочин. 
 
19 січня нападникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники допомагали водіям авто подолати складні ділянки доріг.
 
Тэги:  події, харків
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