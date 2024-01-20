20.01.2024 08:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники допомагали водіям авто подолати складні ділянки доріг

Протягом доби з 19 по 20 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

4 рази рятувальники і вогнеборці МПК залучались для надання допомоги водіям автотранспортних засобів, котрі не могли подолати складні ділянки доріг.

Зокрема у с. Горяне Великобурлуцької громади та с. Рогань Роганської вони відбуксирували карети швидкої допомоги зі слизьких ділянок доріг, аби ті змогли дістатися пацієнтів.

А біля с. Козача Лопань Дергачівської громади та у с. Васищеве Безлюдівської 2 легковики потрапили у кювети. Тож надзвичайники витягли їх на проїзні частини рятувальними автомобілями.

Також мешканцям с. Морозівка Савинської громади бійці ДСНС доставили 5 т питної води. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 31 одиницю вибухонебезпечних предметів.

За цей період рятувальниками здійснено 36 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

7 – на чергування;

12 – на допомогу населенню;

8 – інші виїзди.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області.