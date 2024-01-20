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20.01.2024  08:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники допомагали водіям авто подолати складні ділянки доріг

Протягом доби з 19 по 20 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
4 рази рятувальники і вогнеборці МПК залучались для надання допомоги водіям автотранспортних засобів, котрі не могли подолати складні ділянки доріг. 
 
Зокрема у с. Горяне Великобурлуцької громади та с. Рогань Роганської вони відбуксирували карети швидкої допомоги зі слизьких ділянок доріг, аби ті змогли дістатися пацієнтів. 
 
А біля с. Козача Лопань Дергачівської громади та у с. Васищеве Безлюдівської 2 легковики потрапили у кювети. Тож надзвичайники витягли їх на проїзні частини рятувальними автомобілями.
 
Також мешканцям с. Морозівка Савинської громади бійці ДСНС доставили 5 т питної води. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 31 одиницю вибухонебезпечних предметів.
 
За цей період рятувальниками здійснено 36 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 8 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 7 – на чергування;
  • 12 – на допомогу населенню;
  • 8 – інші виїзди.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області.
 
Тэги:  події, харків
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